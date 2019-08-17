Подготовить Excel с товарами

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт56 заявок1178 просмотров

Есть прайс лист, с названием товара, весом товара, ценой, гиперссылкой на фотографию.

Эти данные необходимо подогнать под требуемый формат файла.

Инструкции по заполнению будут.

Категория товаров одинаковая.

В прайсе порядка  1500 позиций.

Все названия - нужно прогнать на английский язык, через Гугл например или любой другой сервис.

1 рубль - 1 карточка

6 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров