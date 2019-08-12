Вордпресс. Добавить с сайта донора 50 товаров: добавить фото - завав им опред. название по шаблонуатрибутыценупараметрыописание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на рус. и укр., текст следует вычитать на ...
Настройка парсера на 1С Битрикс
Нужно спарсить товары модулем парсер контента http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/shs.parser/ на сайт motocross77.ru На битркисе
Следующие товары следующих брендов:
1. Спарсить кроссовые шлема раздела КРОСС / ЭНДУРО в раздел кроссовые шлемы. настроить, чтобы в описании товара не парсил таблицу товара http://prntscr.com/on26zr и видео вставлялось в отдельное поле, как у нас сделано с другими товарами http://prntscr.com/on28vj
https://www.drivebike.ru/motoekipirovka/motoshlemy/dirt?limit=60&p=2
Кроссовые джерси в раздел джерси
https://www.drivebike.ru/motoekipirovka/mx-jersey-djersi/krossovye-dzhersi
- Кроссовые штаны https://www.drivebike.ru/motoekipirovka/mx-jersey-djersi/rkossovye-shtany в раздел штаны
- Кроссовые мотоботы, если эти ботинки уже есть у нас на сайте, то обновить только остатки и цену https://www.drivebike.ru/motoekipirovka/motoobuv-motoboty/vybor/dlja_krossa_jenduro/tcx
2. ALPINESTARS - с сайта https://bikeland.ru/directory/motoekipirovka/motoboty/filter/torgovaya_marka-is-bca68f9f-ad82-11da-bc5f-505054503030/tip_primenyaemosti-is-7560fd89-b052-11e4-a7e5-000c2960a115/apply/
3. SHOEI - С сайта https://bikeland.ru/directory/?q=vfx
4. AIROH - раздел кросс-эндуро https://www.megamoto.ru/motoekipirovka/motoshlemi/airoh.html
5. THOR - с сайта http://crazyiron.ru/rezultaty_poiska/?search-text=THOR&a=1 за исключением разделов - Аксессуары, багаж, одежда
6. ZANDONA - с сайта https://www.megamoto.ru/motoekipirovka/motozashita/zandona.html
7. ONEAL - все разделы https://flipup.ru/category/brendy/oneal/?PAGEN_5=2
8. MADBULL - https://flipup.ru/category/brendy/mad-bull/
Товары, которые в архиве и нет в наличии не добавляем
Каждый раздел и подраздел сайта добавляем в такой же раздел на нашем сайте, пример кроссовые шлемы в кроссовые шлемы и тд. Необходимо сразу настроить чтобы обновлялись остатки (размер, цена) с сайта донара
Результат наполненный сайт с правильным заполнение всех свойств, описаний и картинок, если есть видео загружаем
Заявки фрилансеров
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