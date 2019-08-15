Ищу маму (Коляски - мелкие правки характеристик)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок696 просмотров

Ищу маму кто разбирается и изучал в свое время тему колясок. Нужно вносить мелкие правки, дозаполнить характеристики на сайте детских колясок.

6 лет назад
DDMDDM
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tanelinka
Татьяна 
43 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Сделала быстро, работаем дальше. Рекомендую.
Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

tanelinka
Татьяна 
43 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад