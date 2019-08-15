Есть прайс лист, с названием товара, весом товара, ценой, гиперссылкой на фотографию. Эти данные необходимо подогнать под требуемый формат файла. Инструкции по заполнению будут. Категория товаров одинаковая. ...
Ищу маму (Коляски - мелкие правки характеристик)
Ищу маму кто разбирается и изучал в свое время тему колясок. Нужно вносить мелкие правки, дозаполнить характеристики на сайте детских колясок.
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