Добавить на сайт товар 50 шт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен26 заявок364 просмотра

Вордпресс. 

Добавить с сайта донора 50 товаров: 

добавить

  • фото - завав им опред. название по шаблону
  • атрибуты
  • цену
  • параметры
  • описание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на рус.  и укр., текст следует вычитать на ошибки перевода).
WordPress
6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Большое спасибо за профессиональный подход и быстрое исполнение. Подход к задаче ответственный. Реализовано все быстро, аккуратно и в соответствии с ТЗ. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале. Работой остались очень довольны, отдали второй заказ, что является подтверждением качественной работы.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Четкое, понятное ТЗ, быстрая проверка и своевременная оплата. С удовольствием будем сотрудничать еще. Рекомендую!!

Заявки фрилансеров

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад