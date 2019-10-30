Есть прайс лист, с названием товара, весом товара, ценой, гиперссылкой на фотографию. Эти данные необходимо подогнать под требуемый формат файла. Инструкции по заполнению будут. Категория товаров одинаковая. ...
Добавить на сайт товар 50 шт
Вордпресс.
Добавить с сайта донора 50 товаров:
добавить
- фото - завав им опред. название по шаблону
- атрибуты
- цену
- параметры
- описание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на рус. и укр., текст следует вычитать на ошибки перевода).
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