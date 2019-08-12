Нужно оформить и наполнить сайт на WordPress. Задача легкая, просто требует времени. По сути это тестовое задание, кто хорошо справится, будет сотрудничать на постоянной основе. Сейчас установлен вордпресс и включена дефолтная тема Twenty Seventeen с тестовой записью (все как полагается).

Сайт про идеи домашнего бизнеса - https://domashniybusiness.ru

Нужно:

1. Установить хорошую светлую и читабельную тему оформления (кроме Root).

3. Подобрать или нарисовать подходящий логотип для сайта.

4. Написать и опубликовать 10 нормальных статей про бизнес в домашних условиях. Нормальных, это значит не генеренка, не бред и синонимайз, не размером с твит и т.д. То есть нужно 10 понятных, читабельных и полезных текстов с тематическими изображениями (не со стоков и не с ватермарками) и расчетами объемом от 6 тысяч знаков. Тексты должны быть уникальные, не бывшие в употребление (вебархив и текстсейл). Темы для статей предоставлю.

По мере публикации нужно перелинковать тексты между собой, как вы понимаете, сделать это не сложно, потому что их всего 10.