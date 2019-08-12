Вордпресс. Добавить с сайта донора 50 товаров: добавить фото - завав им опред. название по шаблонуатрибутыценупараметрыописание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на рус. и укр., текст следует вычитать на ...
Оформить и наполнить сайт на WordPress
Нужно оформить и наполнить сайт на WordPress. Задача легкая, просто требует времени. По сути это тестовое задание, кто хорошо справится, будет сотрудничать на постоянной основе. Сейчас установлен вордпресс и включена дефолтная тема Twenty Seventeen с тестовой записью (все как полагается).
Сайт про идеи домашнего бизнеса - https://domashniybusiness.ru
Нужно:
1. Установить хорошую светлую и читабельную тему оформления (кроме Root).
3. Подобрать или нарисовать подходящий логотип для сайта.
4. Написать и опубликовать 10 нормальных статей про бизнес в домашних условиях. Нормальных, это значит не генеренка, не бред и синонимайз, не размером с твит и т.д. То есть нужно 10 понятных, читабельных и полезных текстов с тематическими изображениями (не со стоков и не с ватермарками) и расчетами объемом от 6 тысяч знаков. Тексты должны быть уникальные, не бывшие в употребление (вебархив и текстсейл). Темы для статей предоставлю.
По мере публикации нужно перелинковать тексты между собой, как вы понимаете, сделать это не сложно, потому что их всего 10.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Есть прайс лист, с названием товара, весом товара, ценой, гиперссылкой на фотографию. Эти данные необходимо подогнать под требуемый формат файла. Инструкции по заполнению будут. Категория товаров одинаковая. ...Наполнение сайтов56 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу маму кто разбирается и изучал в свое время тему колясок. Нужно вносить мелкие правки, дозаполнить характеристики на сайте детских колясок.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно выложить около 100 товаров , 1-2 строчки описания , с ценами , картинкамиНаполнение сайтов38 заявокЗакрыт6 лет назад
Размещение информации (постинг) для клиентов на указанных мною ресурсах. Опыт постинга в сети – плюс. Наличие гарнитуры для разговора по микрофону, нормальный интернет.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $2
Благодарим всех, кто разместил отзывы, но нужные еще - поэтому добавляйтесь все, кто может разместить, или пишите в личку. На Яндекс Справочнике (Яндекс Картах) разместить о компании положительный отзыв 2-3 предложения и ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
сможете?Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть список брендов, более 45 000 штук, для каждого бренда нужно найти его официальный сайт. За 1 найденный сайт плачу = 50 копеек. Минимальная партия для сдачи от 1000 брендов. ...Наполнение сайтов125 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть два сайта:http://www.pbl.org.ua/ и https://www.pbl2007.com.ua/. Задача: написание статей оптимизированых под СЕО. Тематика: Светодиодное освещение и новости из схожих тем. Статьи на двух языках. Руский и украинский.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $60
Требуется наполнение сайта 0.6$ за один стадион Будет предоставлен список стадионов, которые нужно добавлять. Практически вся информация есть в Википедии Требуется добавлять следующую ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад