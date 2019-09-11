Требуется поработать с добавлением контента (видео)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок294 просмотра

Коллеги,

Требуется поработать с добавлением контента (видео, PDF, книги) скачать определенные курсы (с сайтов), разметить структуру папок на Яндекс.Диске и выгрузить их на ЯД для дальнейшей работы и прослушивания. Курсов около 20-25.

Достаточно просто, но требует время и хороший интернет. 

6 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад
$80
17 дней
Сделал
Спасибо за проект. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Добавить на сайт товар 50 шт

    Вордпресс.  Добавить с сайта донора 50 товаров:  добавить фото - завав им опред. название по шаблонуатрибутыценупараметрыописание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на рус.  и укр., текст следует вычитать на ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вбить свойства товаров (англ рерайт)

    Среднего  уровня знаний английского достаточно (Intermediate, Upper Intermediate). Статья содержит 10 товаров. Из детального описания на каждый товар нужно оставить: 1. название — http://prntscr.com/os4isw (обычно на источнике это набор ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подготовить Excel с товарами

    $20

    Есть прайс лист, с названием товара, весом товара, ценой, гиперссылкой на фотографию. Эти данные необходимо подогнать под требуемый формат файла. Инструкции по заполнению будут. Категория товаров одинаковая. ...

    Наполнение сайтов56 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка парсера на 1С Битрикс

    Нужно спарсить товары модулем парсер контента http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/shs.parser/   на сайт motocross77.ru На битркисе Следующие товары следующих брендов: 1. Спарсить кроссовые шлема  раздела КРОСС / ЭНДУРО в раздел кроссовые шлемы. настроить, чтобы в описании ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформить и наполнить сайт на WordPress

    $25

    Нужно оформить и наполнить сайт на WordPress. Задача легкая, просто требует времени. По сути это тестовое задание, кто хорошо справится, будет сотрудничать на постоянной основе. Сейчас установлен вордпресс и включена дефолтная тема Twenty Seventeen с ...

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить отзывы

    $2

    Благодарим всех, кто разместил отзывы, но нужные еще - поэтому добавляйтесь все, кто может разместить, или пишите в личку. На Яндекс Справочнике (Яндекс Картах) разместить о компании положительный отзыв 2-3 предложения и ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад