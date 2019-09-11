Приветствую! Необходимо добавить готовую статью о знаменитом человеке на википедию. Детали готов предоставить исполнителю.
Требуется поработать с добавлением контента (видео)
Коллеги,
Требуется поработать с добавлением контента (видео, PDF, книги) скачать определенные курсы (с сайтов), разметить структуру папок на Яндекс.Диске и выгрузить их на ЯД для дальнейшей работы и прослушивания. Курсов около 20-25.
Достаточно просто, но требует время и хороший интернет.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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