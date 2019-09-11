Коллеги,

Требуется поработать с добавлением контента (видео, PDF, книги) скачать определенные курсы (с сайтов), разметить структуру папок на Яндекс.Диске и выгрузить их на ЯД для дальнейшей работы и прослушивания. Курсов около 20-25.

Достаточно просто, но требует время и хороший интернет.