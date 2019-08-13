Приветствую! Необходимо добавить готовую статью о знаменитом человеке на википедию. Детали готов предоставить исполнителю.
Распределить товары по категориям для сайта
Нужно в прайсе, распределить товары по категориям. пример http://prntscr.com/os4nr7
Исключительно с опытом по дет.товарам.
2050 товаров. Много повторяются( идет друг за другом)
Заявки фрилансеров
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