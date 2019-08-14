Приветствую! Необходимо добавить готовую статью о знаменитом человеке на википедию. Детали готов предоставить исполнителю.
Наполнить сайт организациями.
Наполнение городского портала организациями города.
Самостоятельный поиск информации.
Работа проектная. Около 800 позиций.
Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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