Наполнить сайт организациями.

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Закрыт16 заявок269 просмотров

Наполнение городского портала организациями города.

Самостоятельный поиск информации.

Работа проектная. Около 800 позиций. 

Жду ваших предложений.

6 лет назад
alcadoriki
Руслан 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров