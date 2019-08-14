Необходим контент-мейкер на разовый проект в магзин одежды и обуви.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт32 заявки420 просмотров

Что нужно сделать:

Необходимо разместить 500 позиций товаров в интернет магазин на площадке Инстаграм.

На данный момент интересуют только худи и кроссовки.

Условия:

-От вас максимальная ответственность и серьёзный подход к работе.

-Все товарные описания будут предоставлены, в том числе и фото товара.

-Доступ в акканут инстаграм для размещения позиций также будет предоставлен.

Дедлайн 2 недели.

По оплате 300$ за быструю и качественно выполненую работу.

Работаем через БС или договор.

6 лет назад
Alina3434
34 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров