Необходим контент-мейкер на разовый проект в магзин одежды и обуви.

Что нужно сделать:

Необходимо разместить 500 позиций товаров в интернет магазин на площадке Инстаграм.

На данный момент интересуют только худи и кроссовки.

Условия:

-От вас максимальная ответственность и серьёзный подход к работе.

-Все товарные описания будут предоставлены, в том числе и фото товара.

-Доступ в акканут инстаграм для размещения позиций также будет предоставлен.

Дедлайн 2 недели.

По оплате 300$ за быструю и качественно выполненую работу.

Работаем через БС или договор.