Наполнить интернет-магазин фотками товаров

Работа для женщин. Есть магазин - http://вбудуаре.рф/ Нужно откорректировать как краткое, так и полное наименование товаров. Все описания должны быть в одном стиле (например, сейчас полное описание где-то в кавычках, где то без, нужно сделать везде без ...
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Здравствуйте!
Необходимо наполнить товарный ряд фотографиями на интернет-магазине http://penetka.com.ua
Нужно прикрепить к товарам 1000 фотографий.
Магазин на CMS OpenCart.
Прошу указать цену и срок.
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