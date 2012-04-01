Наполнить интернет-магазин фотками товаров

Наполнение сайтовЗакрыт17 заявок257 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо наполнить товарный ряд фотографиями на интернет-магазине http://penetka.com.ua

Нужно прикрепить к товарам 1000 фотографий.

Магазин на CMS OpenCart.

Прошу указать цену и срок.

12 лет назад
RichWeber
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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