Наполнить интернет-магазин фотками товаров

Работа для женщин. Есть магазин - http://вбудуаре.рф/ Нужно откорректировать как краткое, так и полное наименование товаров. Все описания должны быть в одном стиле (например, сейчас полное описание где-то в кавычках, где то без, нужно сделать везде без ...