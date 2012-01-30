Афиша концерта вокального ансамбля

Очень прошу, откликнуться тем, кто делал дизайн именно для Интернет-провайдеров и именно в этом стиле, знает особенности психологии клиента. Рекламный щит будет располагаться на столбах освещения без подсветки. Нужно сделать яркую и не тёмную графику. На ...