Афиша концерта вокального ансамбля

Очень прошу, откликнуться тем, кто делал дизайн именно для Интернет-провайдеров и именно в этом стиле, знает особенности психологии клиента. Рекламный щит будет располагаться на столбах освещения без подсветки. Нужно сделать яркую и не тёмную графику. На ...
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Здравствуйте!
Требуется разработать афишу для юбилейного концерта вкального ансамбля «БАБЬЕ ЛЕТО»
Требования к афише:
- размер: A2
- формат pdf, готовый к печати
- афиша должна иметь юбилейный (праздничный) вид и отражать характер вокального ансамбля: жизнерадостность, высокую динамику выступлений, удаль.
Материалы для афиши:
- фото ансамбля babieleto_foto.tif по ссылке:
- шаблон афиши с информацией, которая обязательно должна быть на афише по ссылке:
Спасибо!
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