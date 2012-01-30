Афиша концерта вокального ансамбля

$70
Наружная рекламаЗавершен17 заявок1184 просмотра
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#1$70

Здравствуйте!

Требуется разработать афишу для юбилейного концерта вкального ансамбля «БАБЬЕ ЛЕТО»

http://www.babieleto.ru/

http://babyeleto.com/

Требования к афише:

- размер: A2

- формат pdf, готовый к печати

- афиша должна иметь юбилейный (праздничный) вид и отражать характер вокального ансамбля: жизнерадостность, высокую динамику выступлений, удаль.

Материалы для афиши:

- фото ансамбля babieleto_foto.tif по ссылке:

http://files.mail.ru/3POW8M

- шаблон афиши с информацией, которая обязательно должна быть на афише по ссылке:

http://files.mail.ru/YAN7KK

Спасибо!

12 лет назад
babieleto
63 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Победитель конкурса
-Anna-
Анна 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
-Anna-
Анна 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
#1
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