Дизайн рекламной стойки/стенда

Что нужно сделать: 1) Уличный баннер 2х3м или 4х3м 2) Офисный баннер 1,5х2м 3) Штендер с круглым верхом Указывайте стоимость и сроки. В целом надо сделать что нарисаовано в этом файле: обьединение 2.jpg Мысли по этому ...