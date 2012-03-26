Дизайн рекламной стойки/стенда

Что нужно сделать: 1) Уличный баннер 2х3м или 4х3м 2) Офисный баннер 1,5х2м 3) Штендер с круглым верхом Указывайте стоимость и сроки. В целом надо сделать что нарисаовано в этом файле: обьединение 2.jpg Мысли по этому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн рекламной стойки с оглядкой на его производство. Высота примерно 2,3м ширина 0,6-0,7м смотря как по дизайну ляжет.
Основа металлокаркас. Отделка пластик/оракал.
Логотип и элементы фирменного стиля предоставим в векторе.
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