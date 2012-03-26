Дизайн рекламной стойки/стенда

$250
Наружная рекламаЗавершен14 заявок246 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайн рекламной стойки с оглядкой на его производство. Высота примерно 2,3м ширина 0,6-0,7м смотря как по дизайну ляжет.

Основа металлокаркас. Отделка пластик/оракал.

Логотип и элементы фирменного стиля предоставим в векторе.

12 лет назад
sau7777
Антон 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
pig_pen
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$250
3 дня
Наталья быстро и качественно выполнила поставленную задачу. Оперативно внесла все правки. Отличный исполнитель - рекомендую!
Антон,Вы-замечательный Заказчик. Спасибо за сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Отрисовать баннеры для наружной рекламы

    Что нужно сделать: 1) Уличный баннер 2х3м или 4х3м 2) Офисный баннер 1,5х2м 3) Штендер с круглым верхом Указывайте стоимость и сроки. В целом надо сделать что нарисаовано в этом файле: обьединение 2.jpg Мысли по этому ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет рекламного щита

    $20

    Требуется плакат, который вызывал бы желание у проходящего мимо человека, остановиться, спуститься вниз и купить ребенку книгу. Тематика магазина детские книги и игрушки. Размер рекламного щита 1195 х 995 мм (поле для наклейки) информация об магазине есть ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер 3х1 м

    Тематика- сувенирная печать, оперативная полиграфия, переплет документов Текстовую информацию предоставлю

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание рекламного макета

    Что нужно: - рекламный макет на штендер. Для сайта заказ-детали.рф. - рекламный макет на стекло с изображениями и текстами. - рекламный макет на стекло с текстом. хотелось увидеть креативное решение.. предлагайте реальные цены. изображения и тексты вышлю. см. приложение.

    Наружная реклама19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Борд

    $50

    Все задание в ТЗ выбранному по портфолио исполнителю. размер 6 x 3

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для вывески и штендера

    $50

    Необходимо разработать: 1. макет вывески салона красоты(логотип есть): Размер 9500*1200мм 2. штендер арочный размер: 1200*800мм Это примерные размеры. Прошу отвечать по стоимости. По срокам - сегодня. (т.к. подвел уже один исполнитель, и заказчику надо показать сегодня варианты). Бюджет за все ...

    Наружная реклама6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн входной группы для салона красоты

    $50

    Необходимо выполнить дизайн проект входной группы для салона красоты . Нужно сделать капитальный крытый вход гармонично вписывающийся в дизайн вывески. Учитывать что стандартная дверь не сможет встать на уровне земли так как окажется выше вывески. В ...

    Наружная реклама6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать дизайн

    Есть сцена. На неё надо поставить танцующую пару и надпись Dance 4u. Надпись сделать объёмной что бы было видно её боковые стороны. Все фото во вложение

    Наружная реклама9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад