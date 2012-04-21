Разработка макетов пленки на окна

Необходимо в СЖАТЫЕ СРОКИ разработать и подготовить к печати макеты пленки на окна. На двери разработать "Графік роботи". Надписи на украинском языке.

Тематика изображений - телевизоры, компьютеры, ноутбуки, оргтехника.

Каждое окно должно содержать фотографию техники и ключевые слова, относящиеся к ней.

Оформление - в соответствии с фирменным стилем (можно использовать логотип, полосы, различные фоновые градиенты итд.)

"Форточки" и нижние участки окон, а также стекла на дверях тоже необходимо закрыть пленкой, думаю, сюда как раз и пойдут фирменные элементы.

Фотографии окон с размерами и логотип - в приложении.

Примеры:

http://brain.com.ua/index.php?show_aux_page=2#kiev

http://brain.com.ua/index.php?show_aux_page=2#donetsk

http://brain.com.ua/index.php?show_aux_page=2#lviv