Разработка рекламного щита формата А3, провайдер

Очень прошу, откликнуться тем, кто делал дизайн именно для Интернет-провайдеров и именно в этом стиле, знает особенности психологии клиента. Рекламный щит будет располагаться на столбах освещения без подсветки. Нужно сделать яркую и не тёмную графику.

На этот раз, к сожалению, я не смог объяснить своему дизайнеру что именно хочу. Стиль объявления, думаю, попадает под настроение "Нью-Орлеан ретро-стайл"

Лучше всего передана эта тема на сайтах в этой подборке

http://1stwd.ru/2012/01/30-potryasayushhix-primerov-dizajna-kotorye-propitany-retro-i-vintazhom/

Графика односторонняя, ориентация ландшафтная (альбомная). На листе нужно разместить название интернет-провайдера (есть утверждённый шрифт и написание), контактная информация

Очень признателен за внимание.