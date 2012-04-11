Разработка рекламного щита формата А3, провайдер

$50
Наружная рекламаЗавершен7 заявок277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Очень прошу, откликнуться тем, кто делал дизайн именно для Интернет-провайдеров и именно в этом стиле, знает особенности психологии клиента. Рекламный щит будет располагаться на столбах освещения без подсветки. Нужно сделать яркую и не тёмную графику.

На этот раз, к сожалению, я не смог объяснить своему дизайнеру что именно хочу. Стиль объявления, думаю, попадает под настроение "Нью-Орлеан ретро-стайл"

Лучше всего передана эта тема на сайтах в этой подборке

http://1stwd.ru/2012/01/30-potryasayushhix-primerov-dizajna-kotorye-propitany-retro-i-vintazhom/

Графика односторонняя, ориентация ландшафтная (альбомная). На листе нужно разместить название интернет-провайдера (есть утверждённый шрифт и написание), контактная информация

Очень признателен за внимание.

12 лет назад
Eugene_Loo
Евений 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$50
3 дня
Очень позитивный и приятный в общении человек. Работа с первого раза точно соответствует задаче, за счёт этого сроки проекта минимальные. Спасибо огромное, получил удовольствие от сотрудничества! Рекоммендую!
Большущее спасибо за проект! Очень интересное задание, приятный человек, своевременная оплата. Отлично поработали, рекомендую.
aksenchuk
Михаил 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$50
1 день
  • Похожие заказы

  • Дизайн шапки на стойку с продукцией

    $50

    Стойка с продукцией в верхней части шапка в 2-х вариантах: 1. высота 750 / ширина 1000 2. высота 750 / ширина 800 под выклейку оракалом стойка - http://dl.dropbox.com/u/1008628/IMG_1158.jpg логотип - http://dl.dropbox.com/u/1008628/BF_logo_new.ai.zip этикетка продукции - http://dl.dropbox.com/u/1008628/bigfoot_text_fixed_q.ai

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка макетов пленки на окна

    Необходимо в СЖАТЫЕ СРОКИ разработать и подготовить к печати макеты пленки на окна. На двери разработать "Графік роботи". Надписи на украинском языке. Тематика изображений - телевизоры, компьютеры, ноутбуки, оргтехника. Каждое окно должно содержать фотографию техники и ключевые ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн рекламной стойки/стенда

    $250

    Требуется дизайн рекламной стойки с оглядкой на его производство. Высота примерно 2,3м ширина 0,6-0,7м смотря как по дизайну ляжет. Основа металлокаркас. Отделка пластик/оракал. Логотип и элементы фирменного стиля предоставим в векторе.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать баннеры для наружной рекламы

    Что нужно сделать: 1) Уличный баннер 2х3м или 4х3м 2) Офисный баннер 1,5х2м 3) Штендер с круглым верхом Указывайте стоимость и сроки. В целом надо сделать что нарисаовано в этом файле: обьединение 2.jpg Мысли по этому ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет рекламного щита

    $20

    Требуется плакат, который вызывал бы желание у проходящего мимо человека, остановиться, спуститься вниз и купить ребенку книгу. Тематика магазина детские книги и игрушки. Размер рекламного щита 1195 х 995 мм (поле для наклейки) информация об магазине есть ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер 3х1 м

    Тематика- сувенирная печать, оперативная полиграфия, переплет документов Текстовую информацию предоставлю

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание рекламного макета

    Что нужно: - рекламный макет на штендер. Для сайта заказ-детали.рф. - рекламный макет на стекло с изображениями и текстами. - рекламный макет на стекло с текстом. хотелось увидеть креативное решение.. предлагайте реальные цены. изображения и тексты вышлю. см. приложение.

    Наружная реклама19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Борд

    $50

    Все задание в ТЗ выбранному по портфолио исполнителю. размер 6 x 3

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для вывески и штендера

    $50

    Необходимо разработать: 1. макет вывески салона красоты(логотип есть): Размер 9500*1200мм 2. штендер арочный размер: 1200*800мм Это примерные размеры. Прошу отвечать по стоимости. По срокам - сегодня. (т.к. подвел уже один исполнитель, и заказчику надо показать сегодня варианты). Бюджет за все ...

    Наружная реклама6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад