Дизайн шапки на стойку с продукцией

$50
Наружная рекламаЗакрыт9 заявок220 просмотров
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Стойка с продукцией

в верхней части шапка в 2-х вариантах:

1. высота 750 / ширина 1000

2. высота 750 / ширина 800

под выклейку оракалом

стойка - http://dl.dropbox.com/u/1008628/IMG_1158.jpg

логотип - http://dl.dropbox.com/u/1008628/BF_logo_new.ai.zip

этикетка продукции - http://dl.dropbox.com/u/1008628/bigfoot_text_fixed_q.ai

12 лет назад
sau7777
Антон 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
12 лет назад
$35
2 дня
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