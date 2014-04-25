Добрый день уважаемые друзья, нужна ваша помощь. Необходимо разработать дизайн наклейки для мерседес вито по кругу. Наклейку необходимо выполнить на основании фирменного стиля www.arch-skin.spb.ru, пишите ваши сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно
Баннер к открытию мотосезона
Размер баннера: 2400х6000
Перед баннером будет стоять два квадроцикла, на которых будут фотографироваться люди. При разработке макета баннера, необходимо учитывать, что на его фоне будут фотографироваться люди на квадроциклах.
Ваши идеи по содержанию баннера пишите в личку. Это будет влиять на принятие решения при выборе дизайнера.
Так же какая-то часть баннера должна содержать логотип компании, номер телефона (217-88-98), адрес сайта (www.motokom.com) и адрес компании (ул. Электриков, 156) в шапке.
Далее находится информация об услугах:
«Ремонт, Тюнинг, Продажа, Прокат, Хранение, Реализация Всех видов экстремальной техники»
И текст «Расширяем команду профессионалов».
Закончить и сдать работу нужно до 10-00 (по Москве) 24 апреля 2014 года.
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