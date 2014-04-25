Баннер

Наружная рекламаЗавершен9 заявок232 просмотра
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Баннер к открытию мотосезона

Размер баннера: 2400х6000

Перед баннером будет стоять два квадроцикла, на которых будут фотографироваться люди. При разработке макета баннера, необходимо учитывать, что на его фоне будут фотографироваться люди на квадроциклах.

Ваши идеи по содержанию баннера пишите в личку. Это будет влиять на принятие решения при выборе дизайнера.

Так же какая-то часть баннера должна содержать логотип компании, номер телефона (217-88-98), адрес сайта (www.motokom.com) и адрес компании (ул. Электриков, 156) в шапке.

Далее находится информация об услугах:

«Ремонт, Тюнинг, Продажа, Прокат, Хранение, Реализация Всех видов экстремальной техники»

И текст «Расширяем команду профессионалов».

Закончить и сдать работу нужно до 10-00 (по Москве) 24 апреля 2014 года.

10 лет назад
Active_Pro
Станислав 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 лет назад
$50
1 день
Благодарю за погружение в суть задачи и внимательное отношение к комментариям
Доволен сотрудничеством! Рекомендую!
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