Баннер + дизайн флага + плаката + дизайн меню

1. Нужно нарисовать 1 статический баннер 140х30 для сайта http://vaneax.com

примеры

http://mmgp.ru/images/rek/forexcompanyonline.png

http://mmgp.ru/redirect/away.php?url=http://hyipsuccess.com

2. Для сайта http://paintball-mo.ru/ нужно добавить меню, т.е сначала сделать картинки меню

Корпоративы

Спонсорство

Вакансии

И если сможете до добавить в верстку на сайт или посоветовать верстальщика который добавит и посоветует куда и как лучше добавить.

3. Дизайн для флага + шефрона. Флаг размером 100 на 150 см. Требование к макетам http://city.ros-color.ru/requirements/

4. Дизайн рекламного плаката, Формат А3 и А2 сделать.

В заданиях 3 и 4 обязательно использование исходника лого пейнтбольного клуба.

Наше требование по срокам нужно, чтобы было уже готово в понедельник.

Связь icq 293899 от Вас сразу прошу в сообщение указывать стоимость, какое задание можете выполнить, сроки.