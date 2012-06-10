Есть сайт segway25.ru , логотип http://segway25.ru/seagway.jpg Дизайн промо стойки. ( http://lgrup.ru/images/stories/docs/Promostojki.pdf - первая стойка белая ...но цвет промостойки уже зависит от вас, там просто указаны размеры) На стойке в ...
Баннер для лайт бокса
Есть действующий сайт, нужно нарисовать баннер для лайт бокса соответствующий дизайну сайта.. размер лайт бокса 0,66x2м.
Заявки фрилансеров
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