Билборд 3*6

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Завершен33 заявки348 просмотров

Недорого сделать билборд 3*6 на тематику "ДВЕРИ". Предлагайте адекватную цену.

8 лет назад
darf12345
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

EkaterinaLev
Екатерина 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$5
3 дня
Все хорошо, работа сделана как и требовалось. Исполнитель во всем шел на встречу, всегда на связи. На любые исправления Екатерина реагировала оперативно. Спасибо. Еще обязательно обратимся.
Спасибо за заказ. Оплата сразу после выполненной работы. Надеюсь будем еще сотрудничать.

Заявки фрилансеров

EkaterinaLev
Екатерина 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад

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