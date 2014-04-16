Большой объем POS-материалы по известному писателю

Итого нужно разработать 7 POS-материалов, условно за каждый, по 70$ - и награда за скорость +30$, если первые варианты будут в субботу, а окончательные к пн.-вс. Максимальный бюджет 700$. Если кто считает что бюджет маленький - писать аргументированно в личку, бюджет можно пересмотреть как в + так и в -, обсуждается индивидуально!

ТЗ, размеры и т.п. - в личку,

добавляйтесь: s-web-studio

Цена - максимальная

Коротко про объем работ:

1 Воблеры;

10 см

Форма круглая

Копирайтинг 15 млн проданных экземпляров в России

2 Шелфтокеры;

Размер 10х20 , посередине сгибается, т.е. видимая часть нижние 5 см,

Форма прямоугольная

Копирайтинг "Автора 15 млн проданных экземпляров в России

3 Плакаты А3, А4

какой-нить яркий фон , в центр поставить портрет Автора, вокруг раскидать все эти новые книжки с обложками и всякие картиночки в стиле сайта, чтоб так поярче и повеселее было.

4 Компактные брендированные стойки для книг серии;

сам шкаф во вложении, на верхнюю его часть поставить портрет Автора, написать про 15 млн проданных экземпляров в России, ну и там дальше на ваше усмотрение.

5 Ростовый автор книги;

Фотография гигантского , а рядом все его книги

6 Ростовые макеты книг;

нарисовать макет книги ""Название (большой)

7 Брендированные манжеты на Кубики для книг;

на ярком фоне все книги Писателя и надпись про 15 мл проданных экземпляров в России.

Тот, кто сделает отличео, может получить заказ на разработку брендбука издательства.