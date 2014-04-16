Срочно Баннер к открытию мотосезона Размер баннера: 2400х6000 Перед баннером будет стоять два квадроцикла, на которых будут фотографироваться люди. При разработке макета баннера, необходимо учитывать, что на его фоне будут фотографироваться люди на квадроциклах. Ваши идеи по содержанию ...
Большой объем POS-материалы по известному писателю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итого нужно разработать 7 POS-материалов, условно за каждый, по 70$ - и награда за скорость +30$, если первые варианты будут в субботу, а окончательные к пн.-вс. Максимальный бюджет 700$. Если кто считает что бюджет маленький - писать аргументированно в личку, бюджет можно пересмотреть как в + так и в -, обсуждается индивидуально!
ТЗ, размеры и т.п. - в личку,
добавляйтесь: s-web-studio
Цена - максимальная
Коротко про объем работ:
1 Воблеры;
10 см
Форма круглая
Копирайтинг 15 млн проданных экземпляров в России
2 Шелфтокеры;
Размер 10х20 , посередине сгибается, т.е. видимая часть нижние 5 см,
Форма прямоугольная
Копирайтинг "Автора 15 млн проданных экземпляров в России
3 Плакаты А3, А4
какой-нить яркий фон , в центр поставить портрет Автора, вокруг раскидать все эти новые книжки с обложками и всякие картиночки в стиле сайта, чтоб так поярче и повеселее было.
4 Компактные брендированные стойки для книг серии;
сам шкаф во вложении, на верхнюю его часть поставить портрет Автора, написать про 15 млн проданных экземпляров в России, ну и там дальше на ваше усмотрение.
5 Ростовый автор книги;
Фотография гигантского , а рядом все его книги
6 Ростовые макеты книг;
нарисовать макет книги ""Название (большой)
7 Брендированные манжеты на Кубики для книг;
на ярком фоне все книги Писателя и надпись про 15 мл проданных экземпляров в России.
Тот, кто сделает отличео, может получить заказ на разработку брендбука издательства.
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