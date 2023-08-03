Буклет на тему здоровый образ жизни

Нужно разработать макет для постера ТВ рекламы Разрешение - 1080р Соотношение сторон - 1080*1920 пикселей В макете нужно сделать так, чтобы можно было редактировать название , цену и фото самого товара. Также нужен такой же макет в холдер, форматА4