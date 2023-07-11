Разработка баннера

Нужен качественный макет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ на баннер: баннер,размер 3500 на 4000, размещается на улице (фото ниже), задача выделить баннер на фоне уличной остановки, должен быть читаем со стороны дороги (тем,кто едет в машине), также его будут видеть люди стоящие на остановке. В макете использовать имеющийся логотип и элементы фирменного стиля. На макете должна располагаться надпись: Вкусно и уютно! Ждем в гости каждый день! и телефон
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