Разработка баннера

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ТЗ на баннер: баннер,размер 3500 на 4000, размещается на улице (фото ниже), задача выделить баннер на фоне уличной остановки, должен быть читаем со стороны дороги (тем,кто едет в машине), также его будут видеть люди стоящие на остановке. В макете использовать имеющийся логотип и элементы фирменного стиля. На макете должна располагаться надпись: Вкусно и уютно! Ждем в гости каждый день! и телефон

4 месяца назад
zorinkasasha
34 годаРоссия
год в сервисе
Была
2 месяца назад
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