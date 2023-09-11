Баннер для репетитора

ТЗ на баннер: баннер,размер 3500 на 4000, размещается на улице (фото ниже), задача выделить баннер на фоне уличной остановки, должен быть читаем со стороны дороги (тем,кто едет в машине), также его будут видеть люди стоящие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать простой баннер с информацией об услугах совсем простой. Взамен оставлю хороший отзыв. Спасибо
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Наружная реклама12 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужен качественный макет.Наружная реклама13 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно разработать макет для постера ТВ рекламы Разрешение - 1080р Соотношение сторон - 1080*1920 пикселей В макете нужно сделать так, чтобы можно было редактировать название , цену и фото самого товара.Наружная реклама7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Нужно разработать макет для постера ТВ рекламы Разрешение - 1080р Соотношение сторон - 1080*1920 пикселей В макете нужно сделать так, чтобы можно было редактировать название , цену и фото самого товара. Также нужен такой же макет в холдер, форматА4Наружная реклама12 заявокЗакрыт4 месяца назад
Нужно разработать макет для постера ТВ рекламы Разрешение - 1080р. Соотношение сторон - 1080*1920 пикселей. (Важно: 1080*1920, а не наоборот. Телевизор висит боком) Нужно разработать такой макет, чтобы можно было редактировать название товара, его цену и сам товар).Наружная реклама14 заявокЗакрыт4 месяца назад
Розмір в дюймах 24” ширина 36” висота, файл має бути 24.5” x36.5” з запасом для обрізки при друкуванні. Тематика - куштування вина. На банері: Приблизний текст: Wine Tasting. Open Now. Лого винарні, стрілка -дороговказ (деталі надам і пояню ...Закрыт4 месяца назад
Нужно сделать небольшоую афишу, пример есть, сделать аналогично, поправить просто немного минимальный бюджет, только текст и фотографии фактически. Работа срочная надо сделать сегодняЗакрыт4 месяца назад
Добрый день, требутеся сделать дизайн вывески. Сижу, кручу, верчу но все не то. Магазин по продаже и ремонту компьютеров. Сделать 3-5-7 вариантов. Бюджет минимальный. Работы на час. Пишите стоимость.Закрыт4 месяца назад
ТЗ за посиланням https://docs.google.com/document/d/1NQe03aanIkHIH1deIJa0JATyYygKw9PpSy3CAd83_JU/edit?usp=sharingНаружная реклама6 заявокЗакрыт5 месяцев назад