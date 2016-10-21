Дизайн 4х плакатов (по стилистике существующих)

Добрый день. Нужен рекламный банер для кафе восточной кухни Срок не более 5 дней Размер высота 2,5м ширина 7м Текст: В путь голодный не езжай К нам покушать заезжай И возьми с собой в дорогу: кофе, пиво, шашлыки, две тандырные самсы, манты,чай, лепешку, плов лучше наших ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подготовить дизайн четырех плакатов (формат А1) на основе дизайна уже существующих.
Исходные данные:
В помещении находится два направления одной компании – одна занимаетсявеб-сайтами – profigrp.com (для нее плакаты готовы).Другая – сервис для получения налоговых вычетов – verni-nalog.ru(для нее плакаты необходимо подготовить).
По стилистике плакаты должны быть такими же, по цвету –отличаться (чтобы визуально отличать направления). Цвет должен сочетаться с
текущими плакатами (можно предложить несколько вариантов).
Содержимое (текст) плакатов:
1. Налоговый вычет под ключ
Возможные визуальные компоненты: деньги(как символ возврата), часы (как символ экономии времени), чашка кофе (как
символ того, что ничего не нужно делать), мишень (как символ достижения цели)
2. Подготовка деклараций 3-НДФЛ
Возможные визуальные компоненты: бумага(или стопка) как символ декларации (можно написать 3-НДФЛ), карандаш/ручка (как
символ заполнения)
3. Обжалование решений налоговых органов
Возможные визуальные компоненты: знаки суда– молоток/весы,
4. Налоговое консультирование
Возможные визуальные компоненты: символыконсультаций, калькулятор, мишень (как символ цели)
Все визуальные компоненты – лишь предположения/идеи– они не являются обязательными, а также возможны любые другие компоненты,
которые олицетворяют текст.
Сайт вместо www.profigrp.com –verni-nalog.ru (без www).
Текущие плакаты прикрепил к заданию (исходники будутпредоставлены – не знаю в каком формате).
Итоги работы: исходники + файлы для типографии.
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