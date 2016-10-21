Дизайн 4х плакатов (по стилистике существующих)

$40
Наружная рекламаЗавершен18 заявок356 просмотров
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Требуется подготовить дизайн четырех плакатов (формат А1) на основе дизайна уже существующих.

Исходные данные:

В помещении находится два направления одной компании – одна занимаетсявеб-сайтами – profigrp.com (для нее плакаты готовы).Другая – сервис для получения налоговых вычетов – verni-nalog.ru(для нее плакаты необходимо подготовить).

По стилистике плакаты должны быть такими же, по цвету –отличаться (чтобы визуально отличать направления). Цвет должен сочетаться с

текущими плакатами (можно предложить несколько вариантов).

Содержимое (текст) плакатов:

1.       Налоговый вычет под ключ

Возможные визуальные компоненты: деньги(как символ возврата), часы (как символ экономии времени), чашка кофе (как

символ того, что ничего не нужно делать), мишень (как символ достижения цели)

2.       Подготовка деклараций 3-НДФЛ

Возможные визуальные компоненты: бумага(или стопка) как символ декларации (можно написать 3-НДФЛ), карандаш/ручка (как

символ заполнения)

3.       Обжалование решений налоговых органов

Возможные визуальные компоненты: знаки суда– молоток/весы,

4.       Налоговое консультирование

Возможные визуальные компоненты: символыконсультаций, калькулятор, мишень (как символ цели)

 

Все визуальные компоненты – лишь предположения/идеи– они не являются обязательными, а также возможны любые другие компоненты,

которые олицетворяют текст.

Сайт вместо www.profigrp.comverni-nalog.ru (без www).

Текущие плакаты прикрепил к заданию (исходники будутпредоставлены – не знаю в каком формате).

Итоги работы: исходники + файлы для типографии.

7 лет назад
ivcab
64 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$40
5 дней
Все хорошо. Сделали так как и хотел.
Доволен сотрудничеством, рекомендую!
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