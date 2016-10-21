Дизайн 4х плакатов (по стилистике существующих)

Требуется подготовить дизайн четырех плакатов (формат А1) на основе дизайна уже существующих.

Исходные данные:

В помещении находится два направления одной компании – одна занимаетсявеб-сайтами – profigrp.com (для нее плакаты готовы).Другая – сервис для получения налоговых вычетов – verni-nalog.ru(для нее плакаты необходимо подготовить).

По стилистике плакаты должны быть такими же, по цвету –отличаться (чтобы визуально отличать направления). Цвет должен сочетаться с

текущими плакатами (можно предложить несколько вариантов).

Содержимое (текст) плакатов:

1. Налоговый вычет под ключ

Возможные визуальные компоненты: деньги(как символ возврата), часы (как символ экономии времени), чашка кофе (как

символ того, что ничего не нужно делать), мишень (как символ достижения цели)

2. Подготовка деклараций 3-НДФЛ

Возможные визуальные компоненты: бумага(или стопка) как символ декларации (можно написать 3-НДФЛ), карандаш/ручка (как

символ заполнения)

3. Обжалование решений налоговых органов

Возможные визуальные компоненты: знаки суда– молоток/весы,

4. Налоговое консультирование

Возможные визуальные компоненты: символыконсультаций, калькулятор, мишень (как символ цели)

Все визуальные компоненты – лишь предположения/идеи– они не являются обязательными, а также возможны любые другие компоненты,

которые олицетворяют текст.

Сайт вместо www.profigrp.com –verni-nalog.ru (без www).

Текущие плакаты прикрепил к заданию (исходники будутпредоставлены – не знаю в каком формате).

Итоги работы: исходники + файлы для типографии.