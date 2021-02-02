Сделать дизайн проект вывески 600х3000 согласно ТЗ Характеристика (описание) средства размещения информации: информационная конструкция представляет собой настенную конструкцию - объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки. Объемные световые буквы представляют собой декоративные световые короба, изготовленные методом склейки из ...
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Необходимо разработать дизайн 5 банеров, около 100 cm x 100 cm.
Подробности в переписке.
Прошу оставлять заявку с портфолио и контактом для связи (телеграмм / скайп).
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