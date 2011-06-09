Дизайн наклейки

Есть рекламная концепция Пежо ( надписи не в счёт) Есть фото белого Пежо (вариант фото не окончательный). Необходимо сделать косметический дизайн(убрать блики, придать блеск фарам и прочеее как на оригинале). Так же на оригинале авто ...