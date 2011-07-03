Дизайн рекламного плаката Пежо

Наружная рекламаЗавершен14 заявок388 просмотров
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Есть рекламная концепция Пежо ( надписи не в счёт)

Есть фото белого Пежо (вариант фото не окончательный). Необходимо сделать косметический дизайн(убрать блики, придать блеск фарам и прочеее как на оригинале).

Так же на оригинале авто едет как бы по воде. Необходимо так же сделать воду но более реального синего цвета. По бокам должны быть брызги, якобы авто едет. Капли от брызг должны быть чётко выражены, так потом изображение будет переводиться в напольное 3D.

По поводу цены хотелось бы услышать ваши предложения.

12 лет назад
monte133
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
_korvin_
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Профессиональный и ответственный дизайнер
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