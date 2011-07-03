Дизайн рекламного плаката Пежо

Есть рекламная концепция Пежо ( надписи не в счёт)

Есть фото белого Пежо (вариант фото не окончательный). Необходимо сделать косметический дизайн(убрать блики, придать блеск фарам и прочеее как на оригинале).

Так же на оригинале авто едет как бы по воде. Необходимо так же сделать воду но более реального синего цвета. По бокам должны быть брызги, якобы авто едет. Капли от брызг должны быть чётко выражены, так потом изображение будет переводиться в напольное 3D.

По поводу цены хотелось бы услышать ваши предложения.