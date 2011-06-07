Нужно нарисовать биллборды 3х6

Нужно сделать дизайн 4х бордов формата 3х6 метров. На борде должны быть показаны: 1) Продукт, при покупке которого человек принимает участие в акции 2) Три логотипа 3) Название и срок проведения акции 4) Должна быть придумана узнаваемая ФИШКА (лого) акции ассоциирующаяся с семейным ...