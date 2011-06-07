Нужно нарисовать биллборды 3х6

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Нужны билборды для строительной компании. один - обычный и один вариант с указателем расстояния до офиса продаж (офис продаж через 1км,500м и тд)

за подробностями в ICQ 419425

12 лет назад
merfil
Олег 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
1 день
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