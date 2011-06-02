Разработать вывеску для кафе

Наружная рекламаЗакрыт17 заявок390 просмотров
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Необходимо разработать макет вывески для кафе.

Corel Draw, Adobe Illusrtator

Название "Кафе Нiка".

основной фон черный, буквы объемные, прописью.

Сроки 2 дня

За подробностями обращаться в личку, либо скайп: ihor.porokhnenko, ICQ 107306485

12 лет назад
dhana
Игорь 
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
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