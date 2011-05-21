Нужен дизайн борда формата 3х6

Приветствую Ребята, надо разработать милую и приятную вывеску, по центру будет буквой П вывеска ДЕТСКАЯ ОБУВЬ, а по бокам Зебра, лого приложено, размеры есть ссылка на скачку http://ifolder.ru/23993926 Буквой П, значит передняя часть центрального козырька и боковые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн 4х бордов формата 3х6 метров.
На борде должны быть показаны:
1) Продукт, при покупке которого человек принимает участие в акции
2) Три логотипа
3) Название и срок проведения акции
4) Должна быть придумана узнаваемая ФИШКА (лого) акции ассоциирующаяся с семейным экологическим экзотическим отдыхом на острове.
5) Сайт и телефон колл центра
6) Все тексты на украинском языке.
7) Также должен быть сделан акцент, прописан или показан Главный приз акции.
Срок выполнения заказа до 16 июня
После согласования цены, вышлю исходники.
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