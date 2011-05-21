Нужен дизайн борда формата 3х6

Наружная рекламаЗакрыт14 заявок288 просмотров
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Нужно сделать дизайн 4х бордов формата 3х6 метров.

На борде должны быть показаны:

1) Продукт, при покупке которого человек принимает участие в акции

2) Три логотипа

3) Название и срок проведения акции

4) Должна быть придумана узнаваемая ФИШКА (лого) акции ассоциирующаяся с семейным экологическим экзотическим отдыхом на острове.

5) Сайт и телефон колл центра

6) Все тексты на украинском языке.

7) Также должен быть сделан акцент, прописан или показан Главный приз акции.

Срок выполнения заказа до 16 июня

После согласования цены, вышлю исходники.

13 лет назад
noex
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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