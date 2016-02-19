Дизайн оклейки грузовиков

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт17 заявок187 просмотров

Необходим дизайн для оклейки грузовиков. Есть корпоративное лого и некоторые задумки.  Наклейка нужна на весь кузов и кабину, включая крышу и заднюю дверь.  Рассмотрю варианты оклейки без кабины если это будет органично.  

9 лет назад
Vysokovskiy
Алексей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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