Сделать дизайн – "Точка оплаты Единый расчетный центр". где нибудь не большими буквами ИП Журавлёва М.В . Приём комуннальных платежей, погашение кредитов. длина 3м ширина 2 метра
Дизайн оклейки грузовиков
Необходим дизайн для оклейки грузовиков. Есть корпоративное лого и некоторые задумки. Наклейка нужна на весь кузов и кабину, включая крышу и заднюю дверь. Рассмотрю варианты оклейки без кабины если это будет органично.
Заявки фрилансеров
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