Макет рекламы на авто

Нужен макет для печати 2-х рекламных баннеров разм. 4750х1100 мм. каждый. Фото фасада прилагаю. Должно бросаться в глаза с 20-ти метров. От Вас 2-3 эскиза, и проработка тог варианта, на кот. остановимся. Еще фото существующей ...