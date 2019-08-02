Нужен дизайн баннера на билборд. Размер растяжки 3 х 6 метра. Четкого ТЗ нет, есть только список того, что хотелось бы видеть на баннере. Но от дизайнера я жду советов и предложений) ...
Дизайн рекламного банера нужно
Кто мне сделает простой рекламный дизайн недорого отблагодарю за деньги
Размер 150см на 100 см
Никаких выкрутасов, просто и быстро
Спасибо за Ваши отклики
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