Илюстратор, графический дизайнер, художник

Наружная рекламаЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Нужно изобразить в хорошем качестве такого типа изображение для печати на банере. Можно в фотошопе.  Что бы потом это изображение изобразить на формате 2,5 на 0,8 м.  И 2 на 3 м.

6 лет назад
Vladimir_I
Ильчишин 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
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