Илюстратор, графический дизайнер, художник

Необходимо разработать дизайн макет для подвижного тента газели. Три стороны. Срок - 2 дня максимум.
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Нужно изобразить в хорошем качестве такого типа изображение для печати на банере. Можно в фотошопе. Что бы потом это изображение изобразить на формате 2,5 на 0,8 м. И 2 на 3 м.
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