Креатив для билборда

Требуется нарисовать качественный, стильный с фотографиями различных типажей (успешный бизнес-мен, красивая привлекательная девушка, простой студент) плакат о поиске сотрудников (идеи по виду плаката уже есть, но новые тоже принимаются) для размещения в ВУЗах. Идея ...