Плакат А3 - реклама

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен17 заявок1061 просмотр
#1$

Нужен плакат для рекламы служы такси.

Формат - А3

Место размещения - поезд

Тематика - реклама службы такси

Цель - заказ такси по прибытию в конечный пункт

Информация, которая должна быть там размещена:

комфорт-такси БРАВО

логотип (прилагается - потом пришлется в отличном качестве)

тел.

Киевстар +38 (067) 883 1616

МТС +38 (050) 250 1616

Life:) +38 (063) 895 1616

Beeline +38 (068) 369 1616

Skype taxi_bravo

тема ... идея... рисунки... фото... и т.п. - на Ваше усмотрение

16 лет назад
KIgorV
Игорь 
53 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов

Победитель конкурса

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
16 лет назад
Уже не в первый раз сработали.... все ок. Обязательно продолжим!
Это не первый опыт работы с этим заказчиком. Как всегда работать было приятно, корректировки и правки по делу и понятны. С оплатой тоже не каких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
16 лет назад
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