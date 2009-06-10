Нужно сделать макет плаката А1 машина едет по дороге и инфа небольшая о компании!!! Кто возьмется. бюджет не большой... оплата по факту!
Плакат А3 - реклама
Нужен плакат для рекламы служы такси.
Формат - А3
Место размещения - поезд
Тематика - реклама службы такси
Цель - заказ такси по прибытию в конечный пункт
Информация, которая должна быть там размещена:
комфорт-такси БРАВО
логотип (прилагается - потом пришлется в отличном качестве)
тел.
Киевстар +38 (067) 883 1616
МТС +38 (050) 250 1616
Life:) +38 (063) 895 1616
Beeline +38 (068) 369 1616
Skype taxi_bravo
тема ... идея... рисунки... фото... и т.п. - на Ваше усмотрение
Победитель конкурса
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