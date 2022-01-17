Макет и визуализация брендирования авто

Наружная рекламаЗакрыт14 заявок657 просмотров
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Нужно разработать макет и визуализацию для брендирова Авто. Прилагаю промежуточный макет, комментарий заказчика.

Ми б хотіли, щоб наш бик був схожий на «Фердинанда» і ходив на друх ногах як буйвол в «Зверополіс» був в синьо-білих корпоративних тонах в футболці «Кар Інвест Україна» і джинсах.  Потрібно візуалізувати наш лого і потім будемо в певні тематиці його змінювати. 

2 года назад
18862302
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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