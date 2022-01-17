Макет и визуализация брендирования авто

ВНИМАНИЕ! Огромная просьба с "безопасными платежами" пройти мимо. Необходимо под нужды предприятия изготовит макет интерьерного плаката, на котором будет размещено одно из изображений с депозитфото, а так же представленная нами текстовая информация. Исполнитель работает исключительно ...
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Нужно разработать макет и визуализацию для брендирова Авто. Прилагаю промежуточный макет, комментарий заказчика.
Ми б хотіли, щоб наш бик був схожий на «Фердинанда» і ходив на друх ногах як буйвол в «Зверополіс» був в синьо-білих корпоративних тонах в футболці «Кар Інвест Україна» і джинсах. Потрібно візуалізувати наш лого і потім будемо в певні тематиці його змінювати.
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