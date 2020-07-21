Макет объявления ремонт квартир

Нужно разработать макеты баннеров, фон красный, текст белый, как в файле «Образец», окантовка по периметру в два раза тоньше, шрифты подобрать такие же. Размеры и текст в файле «баннеры». Ещё нужно разработать макет штендера, размер 1,2 ...