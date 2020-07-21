Нужно сделать около 8 картинок визуализации лайтбоксов. Смысл показать как выглядит светящий баннер днем и ночью. Прикрепляю пару примеров. В заявке, пожалуйста, напишите скайп / телеграм для связи.
Макет объявления ремонт квартир
Макет объявления, размер 8х12 см
Типа как во вложении (цвета, текст)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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