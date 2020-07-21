Макет объявления ремонт квартир

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Завершен6 заявок312 просмотров

Макет объявления, размер 8х12 см

Типа как во вложении (цвета, текст)

5 лет назад
guest_15953317764473
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена меньше чем за час, были небольшие корректировки. Результатом доволен, спасибо!
Рад сотрудничеству! Спасибо

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