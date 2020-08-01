Визуализация баннера

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Завершен16 заявок462 просмотра

Нужно сделать около 8 картинок визуализации лайтбоксов. Смысл показать как выглядит светящий баннер днем и ночью.

Прикрепляю пару примеров.

В заявке, пожалуйста, напишите скайп / телеграм для связи.

5 лет назад
_misha_
Михаил 
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Выбранный исполнитель

avre001
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$70
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Спасибо, быстро и качественно
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