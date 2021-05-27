Макет рыбки для оформления входной группы ТТ

Два макета рыбки для оформления входной группы ТТ . Высылаю вам тех.проект. См. стр. 20 и 27. там указаны размеры.

Единственная сложность - это рыбка на входной группе, см.стр 27. т.к. она клеится на профиль ПВХ. См.размеры профиля на фото.

Текстом: маленькие окошки размером – 49 см – 84,5 см. Большие окна размером – 84,5 см – 149,5 см. Все рамы ровно по 5 см.

В окно вставлена рама дополнительным размером 6 см с каждой стороны, а в этой в раме вставлена окно с дополнительными 5 см с каждой стороны.

Рыбка - в наличии) исходник дадим