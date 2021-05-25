Дизайн баннеров для наружной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт19 заявок815 просмотров

Отрисоваться 5 баннеров(ширина х высота в метрах):

1. 2 х 9

2. 2 х 2.2

3. 2 х 2.72

4. 2 х 4.03

5. 2 х 7

Первые 4 баннера это фактически забор из 4 частей (схему вышлю кандидату). Тематика: паркинг (примеры машин прикреплены, нужный эффект прикреплен). Также нужно будет указать "Паркинг отеля", "только для гостей отеля" и все контактные данные (пришлю отдельно).

5-й баннер - тематика кафе (меню приложу).

Качество изображений должно быть максимальным.

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