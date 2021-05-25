Нужен плакат для телефона доверия, который будет висеть в женских консультациях
Дизайн баннеров для наружной рекламы
Отрисоваться 5 баннеров(ширина х высота в метрах):
1. 2 х 9
2. 2 х 2.2
3. 2 х 2.72
4. 2 х 4.03
5. 2 х 7
Первые 4 баннера это фактически забор из 4 частей (схему вышлю кандидату). Тематика: паркинг (примеры машин прикреплены, нужный эффект прикреплен). Также нужно будет указать "Паркинг отеля", "только для гостей отеля" и все контактные данные (пришлю отдельно).
5-й баннер - тематика кафе (меню приложу).
Качество изображений должно быть максимальным.
Заявки фрилансеров
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