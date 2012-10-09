Нарисовать макет для обклейки двери

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен15 заявок295 просмотров

нарисовать макет для обклейки двери

120х74 интернет, ремонт телефонов, печать файлов, интернет

54х74 ремонт ноутбуков

13 лет назад
antongorod
Михайлов 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Apelsinkina
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
При довольно расплывчатом ТЗ с моей стороны Полина очень точно уловила то, что мне было нужно. Спасибо за качественную работу, выполненную на высшем уровне!
Спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

Apelsinkina
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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