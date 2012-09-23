Реклама для бигборда

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен21 заявка224 просмотра

Нужен рисунок для рекламного биг-борда, размер 6*3 метра. Рисунок с минимальной нагрузкой и минимумом информации. Яркие цвета текста (как вариант - красный), разные размеры букв.

Плакат должен:

1. Привлекать внимание. В т.ч. при подсветке ночью.

2. Читаться со скорости 130 км/ч (время на прочтение 2-3 секунды)

3. Должно быть выделена: "HOTEL", "вiд 220 грн" и 050-555-555-5.

4. Дополнительная информация: название отеля "Медова садиба", "с. Березiвка", "WiFi", "Бiльярд", "Сауна", "Смачна кухня" должны быть меньшим шрифтом, но не теряться.

5. Других надписей не предусмотрено

6. Фон - должно быть понятно что отель, но не фото отеля.

Вроде все. жду предложений.

Спасибо

13 лет назад
paster
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Tolik4umak
Анатолий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Анатолий просто молодец. Выполнил работу в указанный срок. Был очень внимателен к требования, предложил некоторые усовершенствования в проект, сделал более 20 вариантов плаката, методично изменяя его по моим пожеланиям. Работа была не сложной, не смотря на простое задание Анатолий реально продемонстрировал свою отдачу работе, он жил проектом и сделал все очень хорошо. рекомендую
С Сергеем приятно иметь дело . Четкая постановка задачи . Оплата сразу после выполнения заказа . Доволен нашим сотрудничеством и буду рад дальнейшему. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Tolik4umak
Анатолий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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