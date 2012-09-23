Реклама для бигборда

Нужен рисунок для рекламного биг-борда, размер 6*3 метра. Рисунок с минимальной нагрузкой и минимумом информации. Яркие цвета текста (как вариант - красный), разные размеры букв.

Плакат должен:

1. Привлекать внимание. В т.ч. при подсветке ночью.

2. Читаться со скорости 130 км/ч (время на прочтение 2-3 секунды)

3. Должно быть выделена: "HOTEL", "вiд 220 грн" и 050-555-555-5.

4. Дополнительная информация: название отеля "Медова садиба", "с. Березiвка", "WiFi", "Бiльярд", "Сауна", "Смачна кухня" должны быть меньшим шрифтом, но не теряться.

5. Других надписей не предусмотрено

6. Фон - должно быть понятно что отель, но не фото отеля.

Вроде все. жду предложений.

Спасибо