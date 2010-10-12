Наружная реклама - маршрутный микроавтобус

Сайт http://fwater.ru/ соответственно корпоративный дух, общя концепция и тп на машине должна быть следующая инфо: тел 979-55-22, 646-82-02; ЦЕНТР ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ; лого (как в аватаре), адрес:Москва, шоссе Энтузистов, д.50 цвет белый или серебристый Остальные фото и материалы по запросу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для туристического агенства требуется подготовить оригинал-макет обклейки маршрутных микроавтобусов.
Схематичный вид автобуса и вид оборота визитки прикреплены к проекту - этот стиль нам очень нравится.
Предполагается полная обклейка кузова машины (там есть несколько специфических моментов, которые мы обсудим отдельно). Обклейка окон автобусов не полная, специальной перфорированной пленкой.
Необходимо учитывать, что все маршрутки будут проезжать мимо нашего офиса, где 8 фасадных окон должны будут быть обклеены по схожему стилю (это будет отдельный проект и заказ, но мы заинтересованы в одном исполнителе).
Условия оплаты:
10% - после утверждения первичного чернового (концептуального) эскиза одной и сторон (в маленьком разммере, с водяными занками, и тд, и тп). Мы не устраивем конкурс, мы не даем заказ одновременно нескольким исполнителям, ведем себя корректно.
40% - после утверждения общей концепции всего автобуса
50% - по факту выполнения работ
Ждем сроки, бюджет.
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