Разработка двух плакатов.

Планируется обклейка автомобилей пленкой в качестве внешней рекламы компании Необходимо изготовить макет дизайна пленки! Макет должен в быть в в формате Psв! Компания занимается продажей упаковочных материалов (короба, скотч, стрейч и т.д.) Указывайте сроки и стоимость! Желателен опыт работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать два плаката для наружной рекламы.
Размеры: ширина 90 см, высота 105 см.
Первый плакат:
Надпись пузатыми буквами "Умный малыш", плюс текст (размеры и положение на ваш вкус) "Дидактические игры, демонстрационный материал, развивающие игры, конструкторы".
На заднем фоне фоторгафии развивающих игрушек (юнный физик, юнный химик, головоломки и т.д. на ваш вкус).
Второй плакат:
Надпись жирными буквами "Для любимой дочки, для любимого сыночка", ну или что-то подобное. Фоном куча игрушек (машинки, куклы и т.д.) на ваш выбор.
Ничего мега креативного не требуется. Должно быть просто и красочно.
Выбор исполнителя будет зависеть от цены и наличия качественного портфолио. Огромная просьба в личку не писать. Срок выбора исполнителя завтра до 12 часов по Московскому времени.
- Похожие заказы
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Разработать листовку + плакат для школы айкидо.Завершен13 лет назад
Нужен Дизайн-проект наружной рекламы 2м на 3м. Нужно перенести на эти 6 квадратов девушку в платье с профессиональной фотографии. Сделать пару надписей и добавить схему проезда. Какое расширение фотографии необходимо? Сколько будет стоить работа?Наружная реклама23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Добавлено: баннер с мультяшными картинками - это не наш формат и не наш стиль _____________________________________________ Добавлено: Просьба поактивнее, потому что баннер уже очень нужен! Нет времени ждать окончания конкурса! ______________________ Вот для такого стенда нужен дизайн баннера http://www.profas.info/index.php?ID=130&File_ID=1495 Должно быть что-то ...Завершен13 лет назад
- $33
Необходимо разработать идею, (сперва устно) для дизайна ролл-апа проекта www.textstyle.ru вида http://www.promep.ru/images/roll-up-big.jpg вверху логотип {Textstyle} слоган может быть: Право вашего текста... на оформление или другой слоган, отражающий суть проекта одна из идей - поместить на ролл ап колибри http://textstyle.ru/calibri.html нужны ...Наружная реклама7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Вот другие фото:http://picasaweb.google.ru/9169888538AS/jcFoZG?feat=directlink Надо сделать что-то более красивое и креативное. оформить машину (бока, зад (стекло и/или кузов) , капот) в цветах сайта и логотипа, и указать текст (этот или другой похожий) телефон и ...Наружная реклама13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Надо оформить для уличной рекламы баннеры, - тема ландшафтный дизайн Всего 3 штуки желательно сделать по 2 варианта каждого баннера В приложении приложен сканированный документ с текстами которые должны быть на баннерах (срок выполнения 2 дня)Наружная реклама2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $200
Необходимо в формате Corel (версия не страше 13), Illustrator (версия не страше 8) подготовить следующие макеты: 1. Перетяжка 200х300 см. Логотип + надпись "Нам 5 лет" 2. Плакат на ткани 100х140 см. Делим плакат на 2 равные части: 100х70 В ...Завершен13 лет назад
Нарисовать банер для рекламного стенда. Размер 3x2 метра. Логотип и всю информацию вышлю выбранному исполнителю.Завершен13 лет назад
- $50
Нужно сделать модуль баннера на выставку до понедельника. Подробности письмом.Завершен13 лет назад