Разработка двух плакатов.

Требуется разработать два плаката для наружной рекламы.

Размеры: ширина 90 см, высота 105 см.

Первый плакат:

Надпись пузатыми буквами "Умный малыш", плюс текст (размеры и положение на ваш вкус) "Дидактические игры, демонстрационный материал, развивающие игры, конструкторы".

На заднем фоне фоторгафии развивающих игрушек (юнный физик, юнный химик, головоломки и т.д. на ваш вкус).

Второй плакат:

Надпись жирными буквами "Для любимой дочки, для любимого сыночка", ну или что-то подобное. Фоном куча игрушек (машинки, куклы и т.д.) на ваш выбор.

Ничего мега креативного не требуется. Должно быть просто и красочно.

Выбор исполнителя будет зависеть от цены и наличия качественного портфолио. Огромная просьба в личку не писать. Срок выбора исполнителя завтра до 12 часов по Московскому времени.