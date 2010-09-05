Дизайн-проект наружной рекламы

Наружная рекламаЗакрыт23 заявки309 просмотров
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Нужен Дизайн-проект наружной рекламы 2м на 3м. Нужно перенести на эти 6 квадратов девушку в платье с профессиональной фотографии. Сделать пару надписей и добавить схему проезда. Какое расширение фотографии необходимо? Сколько будет стоить работа?

13 лет назад
piat
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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