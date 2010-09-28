Необходим дизайн для наклейки пленки на автомобиль

Могу сказать одно Дима - профессионал своего дела! Да цена бы указана выше, чем у других, но он знает свое дело! Вся работа было сделано четко, со всем замечаниями и дополнениями! Так же получил подробную техническую консультацию! Рекомендую исполнителя к сотрудничеству!