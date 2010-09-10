Баннер Аренда

# 1 — $ 38

Требуется создать баннер для наружной рекламы в векторном формате.

Предыдущие варианты баннеров:

http://static.itmages.ru/i/10/0927/h_1285556475_0686fe0723.png

http://static.itmages.ru/i/10/0927/h_1285556730_648f87d10d.png

Нужно переделать дизайн баннера. Цветовая гамма: красное и белое. Телефоны должны ярко выделяться на фоне всего баннера! Дизайн должен быть современным, приятным для глаз, привлекающим внимание.

Собственно вот содержимое баннера:

- Логотип компании в приложении (Регион-Сибирь)

- Текст: Аренда

- Текст чуть ниже: складов и офисов от собственника

- вместо скидки текст "Сними склад, получи скидку на офис!"

- Адрес внутри стрелочки указывающей "на право" и вариант "на лево" (так как баннер будет висеть с двух сторон): Писемского 1А

- Номера телефонов: 375-17-36, 271-98-94

- Адрес сайта: www.region-sibir.ru

Текст "Аренда" и "номера телефонов" - Самые крупные!

Размер баннера - 3 метра по вертикали, 2 метра по горизонтали, висеть будет у дороги на высоте 3 метров.