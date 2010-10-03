Нужен рисунок для наружной рекламы 220см на 90см

$15
Наружная рекламаЗавершен22 заявки929 просмотров
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#1$15

Формат рисунка 220см на 90см.

Рисунок горизонтальный.

На рисунке должны быть надписи:

Тормозные диски и колодки на все автомобили

Фильтра на все автомобили

Подвеска

Свечи

Щётки

Вокруг надписей нужно разместить изображения значков автомобилей всех марок:

bmw, mercedes, audi,renault,ford,volkswagen, honda, huindai, nissan, mitsubishi, subaru, opel,toyota, lexus, suzuki, citroen, peugeot,volvo, infinity, porshe, alfa romeo, chevrolet, chrysler, dodge, daewoo, daihatsu, fiat, seat, seat,kia, jeep,mazda, skoda,saab,rover, ssangyong

13 лет назад
Variants
Денис 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
Победитель конкурса
Mad_Bird
Анна 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
#1
Всё в порядке, спасибо))
Заявки фрилансеров
Mad_Bird
Анна 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
#1
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