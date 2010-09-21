Правка макета наружной рекламы

Требуется создание эскиза штендера размер 76см/110см. отдел косметики и порфюмерии нижее бельё колготки обувь туники,блузы. вязание на заказ-тел.293-12-07.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. поменять местами "хозтовары" и "продукты",
2. в разделе хозтовары (надо нарисовать стрелку типа "вход со двора" вместе с надписью)
3. нарисовать на хозтоварах бутылку фейри и тюбик клея (надпись клей) и гаечный ключ - инструмент
4 в разделе мясо -кусок мяса сделать меньше, и нарисовать что то типа пельменей (субпродуктов)?!
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